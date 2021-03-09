Выпуск газа на Оби не навредил природе: мнение экспертов

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что эксперты не нашли нарушений в качестве воды после прорыва подводного трубопровода и возникшего пожара на реке Обь.

Как пишет lenta.ru, обстоятельства ЧП сейчас выясняются специалистами госорганов и «СибурТюменьГаза». Представители последнего быстро вышли на контакт с МЧС, Росприроднадзором, Ростехнадзором и местными властями, чтобы выработать общий план по устранению последствий аварии. Ранее эксперты Росприроднадзора отобрали для проверки качества воды 22 пробы. Специалисты считают, что на качество питьевой воды авария не может оказать влияния, потому что водозабор в Нижневартовске и близлежащих населенных пунктах ниже по течению из Оби не ведется. Вода поступает из артезианских скважин, куда даже следы широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) в принципе попасть не могут. Аналитик Rupec Александр Собко считает, что в перспективе вредные соединения не создадут опасности для местной экологии. Руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Фонда дикой природы России Алексей Книжников рассказал, что возгорание на реке могло произойти из-за накопления газообразных нефтепродуктов подо льдом. Он пояснил, что быстрого падения давления внутри трубопровода не наблюдалось, поэтому об аварии говорить не приходится. “Непосредственно для реки мы не оцениваем это как очень серьезную угрозу”, - отметил он. Замглавы Ростехнадзора Андрей Виль подчеркнул, что о происшествии лучше узнавать из официальных источников. Отмечается, что за последние десять лет «СИБУР» потратил на развитие инфраструктуры предприятия в Западной Сибири более 110 млрд рублей. За это же время, по заявлению компании, она инвестировала в развитие нефтегазохимии 1 трлн рублей.

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