60 млн будет выделено на стелу «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле

60 млн будет выделено на стелу «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле
60 млн будет выделено на стелу «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:12ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
На возведение стелы «Город трудовой доблести» на привокзальной площади в Нижнем Тагиле будет выделено из бюджета 60 миллионов рублей.

Так как стоимость объекта значительно возросла в связи с введенными санкциями в отношении России и роста курса валюты, проект отозван с госэкспертизы. В нем была предусмотрена нержавеющая сталь импортного производства.

Сейчас вносятся коррективы по материалам, потом проект будет отправлен на ценовую экспертизу. Получить заключение и разместить тендер по поиску подрядчика планируется до 20 марта.

Отремонтировать привокзальную площадь и открыть стелу хотят к 300-летию Нижнего Тагила, который будет праздноваться в августе 2022 года, рассказал глава города Владислав Пинаев в интервью с ТК «Телекон».

Напомним, 17-метровая стела «Город трудовой доблести» будет облицована гранитом. На основании конструкции и боковых пилонах с помощью лазерной гравировки должны появятся фотографии тагильчан, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны.

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