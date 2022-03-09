Известному детскому писателю Владиславу Крапивину в Екатеринбурге поставят памятник

Известному детскому писателю Владиславу Крапивину в Екатеринбурге поставят памятник
Известному детскому писателю Владиславу Крапивину в Екатеринбурге поставят памятник
Сегодня, 08:43ОбществоФото: администрация Кировского района

На могиле известного детского писателя в Екатеринбурге установят памятник

На Среднем Урале решили увековечить память о талантливом детском писателе и основателе отряда «Каравелла» Владиславе Крапивине. На могиле в Екатеринбурге установят памятник.

Памятник сделают из камня и бронзы. Собой фигура будет представлять человека-глыбу, сообщили в областном департаменте информационной политики региона. Изготовлением монумента будет заниматься литейная мастерская Ивана Дубровина.

Владислав Крапивин — яркий, многогранный писатель. Под его началом в советские годы была создана детская киностудия и отряд «Каравелла». Школьники и педагоги снимали документальные фильмы и ходили под парусами на судах, которые изготавливали сами, по историческим чертежам из архивов.

Легендарный свердловчанин умер два года назад. Одну из улиц Екатеринбурга решено назвать в честь Владислава Крапивина. В 2023 году писателю исполнилось бы 85 лет.

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