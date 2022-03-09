Известному детскому писателю Владиславу Крапивину в Екатеринбурге поставят памятник

Владислав Крапивин — яркий, многогранный писатель. Под его началом в советские годы была создана детская киностудия и отряд «Каравелла». Школьники и педагоги снимали документальные фильмы и ходили под парусами на судах, которые изготавливали сами, по историческим чертежам из архивов.