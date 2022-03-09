Новый лифт в многоэтажке Екатеринбурга «сделал пленницей» пенсионерку

Екатеринбурженка четыре месяца не выходит из квартиры из-за ремонта лифта

Жители дома № 15а на улице Многостаночников остались без лифта. Случилось так потому, что в прошлом году кабину им заменили и теперь не могут ее запустить. Одна из тех, кто терпит неудобства — 90-летняя пенсионерка с 11 этажа.

Как рассказала дочь екатеринбурженки, мама вот уже четыре месяца остается как бы«в плену». Однажды она попыталась спуститься по лестнице, но тут же подскочило давление. Теперь 90-летняя бабушка сидит дома и никуда не выходит. Оба лифта в двух подъездах дома На Многостаночников новые. Приемная комиссия осмотрела их еще в декабре, и вопросов по ним не возникло, пояснили в фонде капитального ремонта Свердловской области. Однако управляющая компания и сегодня отказывается от подписи в акте приема-передачи. Ведь если раньше вводом в эксплуатацию занимался Ростехнадзор, то теперь, когда у ведомства забрали эти полномочия, они сосредоточены в руках обслуживающих организаций, сообщает Е1.

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