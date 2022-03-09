Новый лифт в многоэтажке Екатеринбурга «сделал пленницей» пенсионерку

Как рассказала дочь екатеринбурженки, мама вот уже четыре месяца остается как бы«в плену». Однажды она попыталась спуститься по лестнице, но тут же подскочило давление. Теперь 90-летняя бабушка сидит дома и никуда не выходит.
Оба лифта в двух подъездах дома На Многостаночников новые. Приемная комиссия осмотрела их еще в декабре, и вопросов по ним не возникло, пояснили в фонде капитального ремонта Свердловской области.
Однако управляющая компания и сегодня отказывается от подписи в акте приема-передачи. Ведь если раньше вводом в эксплуатацию занимался Ростехнадзор, то теперь, когда у ведомства забрали эти полномочия, они сосредоточены в руках обслуживающих организаций, сообщает Е1.