О лжебеженцах с Донбасса рассказали жители Полевского

О лжебеженцах с Донбасса рассказали жители Полевского
О лжебеженцах с Донбасса рассказали жители Полевского
Сегодня, 16:50ОбществоФото: 1MI
На людей, которые ходят по квартирам и представляют беженцами с Донбасса, пожаловались в мэрию жители Полевского. По их словам, люди просят помощи.

Советник главы администрации муниципалитета Евгения Вахрамеева рассказала, что жители сообщили об этом в СМИ, которое обратилось в мэрию, пишет «КП-Екатеринбург».

Жители, по ее словам, проинформированы, что беженцы из ДНР и ЛНР не приезжали в Полевской. Если жители одной из республик прибыли самостоятельно, то они должны обратиться в Управление соцполитики и Отдел по вопросам миграции.

Также, отмечает советник, граждан просят быть внимательнее, если они считают, что имеют дело с мошенниками. Тогда им нужно обратиться в полицию.

По данным администрации, на утро 9 марта, заявлений о неизвестных, представляющихся беженцами, в полицию не поступало.

Сюжеты:
Операция на Украине
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