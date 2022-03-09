Об участии срочников в спецоперации на Украине впервые заявили в Минобороны

Об участии срочников в спецоперации на Украине впервые заявили в Минобороны
Об участии срочников в спецоперации на Украине впервые заявили в Минобороны
Сегодня, 20:25ОбществоФото: 1MI
О том, что в спецоперации на Украине принимают участие российские срочники, впервые заявили в Минобороны.

К сожалению, обнаружилось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он рассказал, что почти все срочники выведены на территорию России, но некоторые были захвачены с другими военнослужащими. Это случилось в результате нападения диверсантов нацбатальона на одно из подразделений, которые «выполняли задачи тылового обеспечения».

На данный момент принимаются меры, чтобы солдаты срочной службы не оказались в районах боевых действий и освобождения захваченных.

Генеральная военная прокуратура по поручению президента РФ Владимира Путина проверит, как и по чьей вине солдаты оказались на Украине. В Кремле заявляют, что перед стартом спецоперации до всех командиров было доведено указание о категорическом исключении срочников.

В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях вооруженных сил по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания, заявили в администрации президента.

Сюжеты:
Операция на Украине
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