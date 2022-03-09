Полмиллиона отсудили тагильчане за рухнувший на машины снег с крыши

Полмиллиона отсудили тагильчане за рухнувший на машины снег с крыши
Полмиллиона отсудили тагильчане за рухнувший на машины снег с крыши
Сегодня, 11:16ОбществоФото: pixabay.com
500 тысяч рублей отсудили жители Нижнего Тагила за снег, который рухнул с крыши здания на улице Правды, 13 на две припаркованные иномарки.

С иском о возмещении ущерба обратились в Ленинский районный суд Нижнего Тагила владельцы пострадавших автомобилей Volkswagen Polo и Skoda Fabia. Ответчиками стали Нижнетагильский центр занятости, Муниципальный архив социально-правовых отношений и Служба судебных приставов, которые находятся в здании на улице Правды, 13 на Вагонке.

Экспертиза доказала, что стоимость ремонта Volkswagen составит 228,9 тысяч рублей, а утрата товарной стоимости машины составляет 25,4 тысячи рублей. Восстановление Skoda обойдется владелице в 246,8 тысяч рублей.

Помещения были переданы организациям в безвозмездное пользование администрацией Нижнего Тагила, на них находится ответственность за содержание мест общего пользования. Суд решил, что они должны выплатить пострадавшим причиненный материальный ущерб пропорционально занимаемой площади.

В ходе проверки было установлено, что автомобили стояли на парковке возле здания. На момент, когда они были припаркованы, место никак не было ограждено. Не было ни ленты, ни надписи о том, что сходит снег. Доводы ответчиков о том, что не было доказана связь между падением снега и причиненным ущербом опровергли владельцы иномарок, предоставив фотографии.

В результате исковые требования тагильчан на 500 тысяч рублей были удовлетворены. Также организациям придется оплатить расходы по оплате государственной пошлины, оформление нотариальной доверенности и услуги эксперта.

Напомним, в январе 2022 года в Екатеринбурге снежная лавина рухнула на четыре автомобиля с неочищенного надземного пешеходного перехода. Пострадавшие собираются добиваться возмещения материального ущерба.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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