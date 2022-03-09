После гибели шахтера в уральском поселке возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после гибели шахтера в поселке Воронцовка в Кранотурьинском ГО. Горная масса упала на мужчину, в результате чего он скончался.

Инцидент произошел 7 марта. В полицию поступило сообщение, что при производстве работ отслоился кусок горной массы с кровли выработки и упал на шахтера. Мужчина родом из Челябинской области, работал вахтовым методом у подрядчика. Для более точного выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело за нарушение требование требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. В рамках дела проводится допрос свидетелей и представителей администрации, проводится анализ документации, касающиеся вопросов соблюдения норм безопасности. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

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