РЭО представил видеоролики об экологическом волонтерстве

Компания «Российский экологический оператор» подготовила видеоролики и методическое пособие об эковолонтерстве. Ролики рассказывают о самостоятельной организации мероприятий и экологическом добровольчестве среди молодежи России. Посмотреть их можно на канале РЭО на площадке YouTube.

Сайт 360tv.ru пишет, что о подготовленных роликах рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, работа над масштабным просветительским проектом в сфере экологии началась в прошлом году. В этом году в РЭО подготовили новый проект, посвященный экологическому волонтерству. Денис Буцаев отметил, что он будет полезен всем, кто решит присоединиться к движению. «Дневник эковолонтера — это цикл образовательных видео, в которых рассказывается про виды эковолонтерства, проекты, которые уже существуют, про то, как стать эковолонтером или организовать собственное мероприятие», — рассказал глава РЭО. У подготовленных видеороликов несколько целей: экологическое просвещение, развитие волонтерства среди молодого поколения Российской Федерации, помощь организаторам добровольчества в клубах и центрах самодеятельности. Кроме роликов, компания подготовила методическое пособие, рассказывающее об истории волонтерства в РФ, а также в нем приводятся примеры успешно реализованных акций и есть ответы на самые распространенные вопросы. Дневник экологического волонтера включает 12 видеоуроков и методическое пособие, состоящее из специальной обучающей программы, разработанной на базе вузов и волонтерских организаций, а также сборника кейсов экологического добровольчества. В роликах рассказывается о появлении в России экологического волонтерства, о правах активистов, о том, что нужно для присоединения к движению, о заповедном, лесном и зооволонтерстве, а также в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Уроки рассказывают о десяти заповедях добровольца-эколога, раскрывают креативную сторону добровольчества в отрасли экологии, общую технологию эковолонтерской акции. «Волонтеры принимают участие в решении экологических проблем, и с каждым годом таких неравнодушных людей становится все больше и больше. Даже в пандемийном 2020 году в волонтерских экологических акциях приняли участие около четырех миллионов человек! Российский экологический оператор подготовил подробное пособие и видеоуроки об эковолонтерстве, о том, как стать частью этого движения. Уверена, это поможет всем желающим разобраться во всех аспектах эковолонтерства и присоединиться к этому движению», — сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter