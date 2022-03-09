Соцсеть «ВКонтакте» поддержит блогеров

Соцсеть «ВКонтакте» поддержит блогеров
Соцсеть «ВКонтакте» поддержит блогеров
Вчера, 23:35ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Соцсеть «ВКонтакте» сообщила о новой программе поддержки блогеров, которые смогут получать 100% прибыли от инструментов монетизации. Так компания решила поддержать профессиональных авторов.

Как пишет newsnn.ru, программа стартует очень скоро и продлится до десятого апреля. За это время блогеры смогут заработать свыше 600 миллионов рублей благодаря инструментам монетизации соцсети: партнерской программе, маркет-платформе, монетизации видео и VK Donut.

Сейчас заметен активный рост аудитории, переход блогеров и повышенная активность авторов соцсети. В VK считают, что нужно поддержать всех, кто создает контент на этой платформе. В соцсети есть много инструментов для разработки, продвижения и монетизации контента. Программа поддержки позволит авторам стать еще активнее, взаимодействуя с аудиторией. Об этом сообщила СЕО-специалист социальной сети Марина Краснова.

VK является крупнейшей российской площадкой для создания и продвижения различного контента. Каждый год авторы публикуют около 5,6 миллиарда единиц контента, в том числе записи в сообществах и на личных страницах, статьи, аудио, видеоролики и многое другое. Представители «ВКонтакте» развивают экосистему инструментов для авторов. Среди них ленты новостей, рекомендации, партнерская программа, платформа для монетизации контента в сообществах VK Donut, грантовая программа VK Talents и другие сервисы. Более детально об этих инструментах можно узнать по ссылке.

Известно, что в последние несколько недель соцсеть фиксирует возросшую активность своей аудитории. Люди стали больше общаться, читать и смотреть материалы. Если говорить о сервисе «Клипы ВКонтакте», то там количество просмотров и загрузок новых роликов увеличилось вдвое.

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