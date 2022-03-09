Соцсеть «ВКонтакте» поддержит блогеров

VK является крупнейшей российской площадкой для создания и продвижения различного контента. Каждый год авторы публикуют около 5,6 миллиарда единиц контента, в том числе записи в сообществах и на личных страницах, статьи, аудио, видеоролики и многое другое. Представители «ВКонтакте» развивают экосистему инструментов для авторов. Среди них ленты новостей, рекомендации, партнерская программа, платформа для монетизации контента в сообществах VK Donut, грантовая программа VK Talents и другие сервисы. Более детально об этих инструментах можно узнать по ссылке.