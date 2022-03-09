«Тагилхлеб» массово закрывает магазины, а тагильчане жалуются на смог от ЕВРАЗа

Ситуация в геополитическом поле в последнее время стала занимать все больше информационного пространства. Поэтому редакция TagilCity.ru решила продолжить цикл публикаций о самых интересных и обсуждаемых проблемах и событиях Свердловской области. Если вы что-то пропустили или о чем-то не знали, читайте в нашей подборке.
Закрытие ряда торговых точек по всему Нижнему Тагилу прокомментировали в ОАО «Тагилхлеб». Руководство предприятия говорит, что дело здесь не в санкциях, а в банальных долгах. Якобы арендаторы задолжали бренду за торговые точки, поэтому и закрылись. Но часть магазинов, признают на предприятии, действительно больше не откроют.
Огнестрелом закончилась вечеринка в баре Арамиля. Подвыпившая компания молодых людей с травматом, «Сайгой» и винтовкой Мосина не согласилась с доводами предпринимателя из Екатеринбурга. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
За разрушающуюся квартиру в Невьянске соседка снизу будет вынуждена заплатить ее хозяевам 72 тысячи рублей. А также вернуть первоначальный вид уже своему жилищу. Как перенос стен у соседей сделал невыносимой жизнь семьи в двухэтажке, читайте в нашем материале.
Полмиллиона каждому заплатят виновные в разрушении двух иномарок на Правды, 13 в Нижнем Тагиле. Владельцы припарковали своих железных коней возле этого здания. Но свалившийся на их машины с крыши дома снег лишил хозяев иномарок не только приятного вечера, но и самих авто.
Администрация школы в поселке Горноуральский после скандала с увольнением водителя из-за отсутствия у него прививки от коронавируса решила проблему доставки детей в образовательное учреждения. На этот раз, не за счет учебного времени и прогулов.
А вот тагильские водители в 2022 году нарушили ПДД на мосту на Циолковского всего 12 раз. По словам руководителя местной дорожной инспекции Александра Зверева, в часы пик вблизи путепровода дежурят усиленные патрули ДПС. Водители Нижнего Тагила с начальником ГИБДД не согласны.
Из-за того, что столовые в школе № 24 и детских садах № 24 и № 26 в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом перестали работать, родителям приходится оставлять детей одних дома. Оказалось, что образовательные учреждения закрыли по причине воды ненадлежащего качества.
А вот в Белоярском городской суд постановил выплатить 60 тысяч рублей ученице местной школы за отмороженные на физкультуре руки. Расходы возложили на образовательное учреждение. Но, как показывает практика, чаще всего в подобных случаях платят сами учителя. Мы ни на что не намекаем, но неужели ребенок не почувствовал, что с руками что-то не так?
Жители города в течение дня 9 марта наблюдали смог от выбросов, зависших над коксохимическим производством ЕВРАЗ НТМК. Тагильчане жаловались на неприятный запах и реакцию дыхательной системы, звонили и писали к нам в редакцию. Официальных данных УГМС нет, но это вопрос временный.
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