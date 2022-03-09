«Тагилхлеб» массово закрывает магазины, а тагильчане жалуются на смог от ЕВРАЗа

А вот в Белоярском городской суд постановил выплатить 60 тысяч рублей ученице местной школы за отмороженные на физкультуре руки. Расходы возложили на образовательное учреждение. Но, как показывает практика, чаще всего в подобных случаях платят сами учителя. Мы ни на что не намекаем, но неужели ребенок не почувствовал, что с руками что-то не так?