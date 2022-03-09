В Омске экоблогер обвинил местные корпорации в нарушениях в области экологии

Омским общественником Владимиром Лифантьевым, который известен в интернете как Орис Брут, снова озвучены претензии в адрес местных корпораций. Он утверждает, что они загрязняют окружающую среду.

Ранее на прямой линии с президентом РФ он сообщил о корпорациях, которые, по его мнению, травят вредными выбросами жителей Омска. Как сообщает gorod55.ru, в ходе прямой линии общественник проинформировал Путина о главных загрязнителях, включив в этот список весь местный крупный бизнес, начиная с завода «Омский каучук» и заканчивая «Омсктехуглеродом». По словам активиста, это обращение сразу обернулось возбуждением уголовных дел. «И потом они со мной судились», - сообщил он. Факты нарушения экологической безопасности, которые приводит Лифантьев, действительно, возмущают. Так, по информации блогера, ТЭЦ-4 (АО "ТГК-11") занимается возведением Красногорского гидроузла, и есть риск того, что у реки в результате может измениться направление. Это чревато, в свою очередь, тем, что подмоет золу, и около 35 миллионов тонн ее попадет прямиком в Иртыш. Помимо этого, ТЭЦ-4 по 200 часов в год работает без фильтрации, а там работает по пять-шесть угольных котлов. Если же говорить о работе местного “Водоканала”, блогеру остается только материться. Поскольку свой илосборник после того, как пройдет термическая утилизация, предприятие закапывает непосредственно в черте города. Это происходит с нарушением всех нормативов, предписанных для отходов 4 класса. «Вот всю свалку прошли бульдозерами, она ровненькая, сверху отсыпанная землей», – объясняет общественник. Естественно, с учетом всего вышеперечисленного промежуточные итоги реализации нацпроекта «Экология» Орис Брут оценивает крайне скептически. По его мнению, причина возникшей ситуации с экологией в том, что сами владельцы данных предприятий в Омске не проживают. И горожанам приходится продолжать «дышать этой гадостью». Он считает, что неправильно, когда ответственные за чистоту воздуха в Омске живут в Москве. Хотя блогер не оставляет попыток расследовать все негативные факты, которые связаны с экологией, но все самое важное, по его словам, происходит именно в столице.

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