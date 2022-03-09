Водителя школьного автобуса нашли для учащихся в Гороноуральске спустя 3 месяца

Напомним, в ноябре 2021 года водитель автобуса, который возил детей из села Малая Лая и станции Лая в школу в поселок Горноуральский, не захотел ставить прививку от COVID-19 и уволился. Из-за этого школьников отправили на дистанционное обучение. Затем для них был организован другой автобус, который возил их в школу только ко второму уроку. Дети были вынуждены прогуливать занятия.