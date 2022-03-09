Водителя школьного автобуса нашли для учащихся в Гороноуральске спустя 3 месяца

Водителя школьного автобуса нашли для учащихся в Гороноуральске спустя 3 месяца
Водителя школьного автобуса нашли для учащихся в Гороноуральске спустя 3 месяца
Сегодня, 16:33ОбществоФото: 1MI
Водителя автобуса для учащихся нашла администрация школы № 24 в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом спустя три месяца после увольнения предыдущего работника.

Новый водитель школьного автобуса приступил к работе с 1 марта. Теперь дети добираются на учебу вовремя, рассказала журналисту редакции TagilCity.ru директор школы Татьяна Заостровных.

Напомним, в ноябре 2021 года водитель автобуса, который возил детей из села Малая Лая и станции Лая в школу в поселок Горноуральский, не захотел ставить прививку от COVID-19 и уволился. Из-за этого школьников отправили на дистанционное обучение. Затем для них был организован другой автобус, который возил их в школу только ко второму уроку. Дети были вынуждены прогуливать занятия.

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