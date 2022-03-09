За удар полицейского по голове тагильчанин получил 4 года тюрьмы

За удар полицейского по голове тагильчанин получил 4 года тюрьмы
За удар полицейского по голове тагильчанин получил 4 года тюрьмы
Сегодня, 13:59ОбществоФото: 1MI
Тагильчанин ударил кулаком по голове полицейского. В результате он был отправлен на 4 года в колонию строгого режима.

32-летний мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Установлено, что ночью 29 сентября 2021 года сотрудники ДПС остановили автомобиль Mazda CX-7. Им управлял подсудимый и у него имелись внешние признаки опьянения.

От управления автомобилем водитель был отстранен и доставлен в отделение полиции для составления протокола. Уже, находясь на месте, тагильчанин начал нецензурно выражаться в адрес полицейских, а в ответ на требование прекратить это делать он ударил по голове сотрудника ГИБДД. Также подсудимый отказался заходить в отделение.

После этого мужчина был закован в наручники. Свою вину тагильчанин признал и раскаялся в содеянном.

Суд вынес вердикт, принимая во внимание, наличие прошлого приговора.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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