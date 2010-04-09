2 килограмма гашиша не дали завезти в Нижний Тагил наркополицейские
9 апреля 2010, 16:19ОбществоArtem
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40 лет на двоих могут получить распространители наркотиков. Два крупных наркоторговца задержаны накануне.
Так, этой ночью совместную операцию провели сотрудники Госнаркоконтроля и ДПС. На подъезде к Нижнему Тагилу они остановили легковой автомобиль, за рулем которого находился 55-ти летний цыган. Он вез около двух килограмм гашиша. Наркотик изъят. А на Вагонке был задержан 33-хлетний мужчина. При обыске у него найдено более 60 грамм героина и почти 0,3 грамма «спайса». Кстати, этот задержанный последние девять лет находился в тюрьме за разбой. Как нам рассказала оперуполномоченный Госнаркоконтроля Наталья Камешкова, преступникам грозит до 20 лет тюрьмы каждому.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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