Будут ли олимпийских чемпионов по прыжкам с трамплина готовить в г. Нижний Тагил – не известно

Как выяснилось, кроме нижнетагильских трамплинов, такие же комплексы строятся в Нижнем Новгороде и в Пермской области. И впоследствии конкурс решит, где именно будут тренироваться олимпийские спортсмены. Правда, на сегодня Нижний Тагил выгодно отличается от конкурентов темпами строительства. Как отметили участники выездного заседания, в городах-конкурентах дальше проектирования будущих комплексов работа не продвинулась.