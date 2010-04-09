Будут ли олимпийских чемпионов по прыжкам с трамплина готовить в г. Нижний Тагил – не известно
9 апреля 2010, 16:37ОбществоArtem
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Об этом заявили в г. Нижний Тагил участники выездного заседания обеих палат областного Заксобрания.
Как выяснилось, кроме нижнетагильских трамплинов, такие же комплексы строятся в Нижнем Новгороде и в Пермской области. И впоследствии конкурс решит, где именно будут тренироваться олимпийские спортсмены. Правда, на сегодня Нижний Тагил выгодно отличается от конкурентов темпами строительства. Как отметили участники выездного заседания, в городах-конкурентах дальше проектирования будущих комплексов работа не продвинулась.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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