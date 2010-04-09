Чешская Alta готова завершить 2 проекта модернизации на УВЗ

Как пишет Интерфакс-Урал, об этом сообщил губернатор Александр Мишарин после встречи с председателем правления Alta Владимиром Плашилом. По словам главы региона, в июне планируется ввести в эксплуатацию новый окрасочный комплекс на УВЗ, а в ноябре - линию по сборке и прессовке колесных пар."2009 год был не самым лучшим для развития отношений между компаниями. Это было связано с финансово-экономическим кризисом и с тем, что требовались уточнения по модернизации на "Уралвагонзаводе". Теперь становится ясно, что эта работа может быть продолжена. Важно, что сегодня УВЗ начинает платить по взятым на себя обязательствам, и мы согласовали график платежей в соответствии с реализацией проекта", - отметил Александр Мишарин.