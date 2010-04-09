Гала-концерт фестиваля «Первоцвет» состоялся спустя 3 месяца в г. Нижний Тагил

Сегодня в нижнетагильском дворце молодёжи прошел гала-концерт фестиваля «Первоцвет». Это традиционный фестиваль творчества первокурсников, который проводит нижнетагильский филиал УГТ-УПИ. Сам фестиваль «Первоцвет» завершился в ноябре. Но проведению финального концерта из лучших студенческих выступлений помешали проверки по соблюдению правил пожарной безопасности. И вот, спустя три месяца, гала-концерт всё же состоялся. На нём наградили победителей творческих конкурсов, выбрали Мисс и Мистера среди первокурсников.