Гала-концерт фестиваля «Первоцвет» состоялся спустя 3 месяца в г. Нижний Тагил
9 апреля 2010, 16:09ОбществоArtem
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Награды нашли героев – спустя три месяца самых творческих первокурсников поздравили с победой.
Сегодня в нижнетагильском дворце молодёжи прошел гала-концерт фестиваля «Первоцвет». Это традиционный фестиваль творчества первокурсников, который проводит нижнетагильский филиал УГТ-УПИ. Сам фестиваль «Первоцвет» завершился в ноябре. Но проведению финального концерта из лучших студенческих выступлений помешали проверки по соблюдению правил пожарной безопасности. И вот, спустя три месяца, гала-концерт всё же состоялся. На нём наградили победителей творческих конкурсов, выбрали Мисс и Мистера среди первокурсников.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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