Гособоронзаказ на 2010-й для свердловского ОПК стОит 18 миллиардов

Как передает «Новый Регион», Свердловская область стала первым российским субъектом, подписавшим такой документ – тем самым пролонгированы договоренности, заключенные пять лет назад. Как отметил Александр Мишарин, для области это важный документ. ОПК Свердловской области – это 27 крупнейших предприятий, 11 ОКБ и 102 тысячи работающих с производством продукции почти на 100 миллиардов рублей. Существенным отличием нового соглашения являются авансы. В предыдущей редакции суммы авансов составляли всего 40%, теперь 80%.