Гособоронзаказ на 2010-й для свердловского ОПК стОит 18 миллиардов
9 апреля 2010, 16:24ОбществоArtem
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Это условие оговаривается в соглашении, подписанном губернатором Александром Мишариным и директором Рособоронзаказа Александром Сухоруковым.
Как передает «Новый Регион», Свердловская область стала первым российским субъектом, подписавшим такой документ – тем самым пролонгированы договоренности, заключенные пять лет назад. Как отметил Александр Мишарин, для области это важный документ. ОПК Свердловской области – это 27 крупнейших предприятий, 11 ОКБ и 102 тысячи работающих с производством продукции почти на 100 миллиардов рублей. Существенным отличием нового соглашения являются авансы. В предыдущей редакции суммы авансов составляли всего 40%, теперь 80%.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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