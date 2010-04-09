На НТМК Ростехнадзор выявил десятки нарушений требований безопасности
9 апреля 2010, 16:41ОбществоArtem
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Десятки нарушений техники безопасности выявила проверка Ростехнадзора на НТМК, входящем в «Евраз».
Как сообщает Накануне.RU со ссылкой на пресс-службу Уральского управления Ростехнадзора, в результате проверки комиссия выявила и предписала к устранению на НТМК 42 нарушения промышленной безопасности. Составлено 26 протоколов по административным правонарушениям на должностных лиц предприятия и два протокола на юридическое лицо. Ранее «Ростехнадзор» обнародовал итоги проверки на ВГОКе. Там, по данным НаканунеРу, было выявлено 67 нарушений.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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