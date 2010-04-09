Обвиняемый во взрыве на станции Смычка в г. Нижний Тагил предстанет перед судом
9 апреля 2010, 16:21ОбществоArtem
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Об этом сообщает Накануне.Ру со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте.
Расследование уголовного дела по факту взрыва на железнодорожной станции уже завершено. Напомним, 36-летний житель Нижнего Тагила, по версии следствия, 8 октября прошло года во время проведения оперативного совещания в кабинете начальника станции Смычка привел в действие ручную гранату. В результате погибли двое – начальник станции и дежурная по станции (жена обвиняемого). Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, умышленном причинение тяжкого вреда здоровью и незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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