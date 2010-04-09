Обвиняемый во взрыве на станции Смычка в г. Нижний Тагил предстанет перед судом

Расследование уголовного дела по факту взрыва на железнодорожной станции уже завершено. Напомним, 36-летний житель Нижнего Тагила, по версии следствия, 8 октября прошло года во время проведения оперативного совещания в кабинете начальника станции Смычка привел в действие ручную гранату. В результате погибли двое – начальник станции и дежурная по станции (жена обвиняемого). Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, умышленном причинение тяжкого вреда здоровью и незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств.