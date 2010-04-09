Решению демографических проблем в г. Нижний Тагил нужно уделять больше внимания

А рассчитана концепция улучшения демографической ситуации в городе до 2015-го года. Если рождаемость в прошлом году выросла: в Нижнем Тагиле в 2009-м на свет появились 4572 ребенка и это на 339 малышей больше, чем в 2008-м. То, к примеру, младенческая смертность остается высокой. Это данные начальника управления социальных программ и семейной политики администрации города Валерия Сурова. По мнению заместителя главы города по социальным вопросам Вячеслава Погудина, чиновникам нужно уделять больше внимания демографическим проблемам. А для решения их не всегда нужны дополнительные деньги.