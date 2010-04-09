Решению демографических проблем в г. Нижний Тагил нужно уделять больше внимания
9 апреля 2010, 16:32ОбществоArtem
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К такому выводу пришли в муниципалитете после подведения итогов реализации программы «Тагильская семья» за 2009 год.
А рассчитана концепция улучшения демографической ситуации в городе до 2015-го года. Если рождаемость в прошлом году выросла: в Нижнем Тагиле в 2009-м на свет появились 4572 ребенка и это на 339 малышей больше, чем в 2008-м. То, к примеру, младенческая смертность остается высокой. Это данные начальника управления социальных программ и семейной политики администрации города Валерия Сурова. По мнению заместителя главы города по социальным вопросам Вячеслава Погудина, чиновникам нужно уделять больше внимания демографическим проблемам. А для решения их не всегда нужны дополнительные деньги.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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