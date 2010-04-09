Три подростка из г. Нижний Тагил шантажировали школьника
9 апреля 2010, 16:15ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На Гальянке три подростка отобрали у 13-ти летнего школьника сотовый телефон.
16-ти летние парни постоянно издевались над мальчиком. Они пообещали прекратить мучения, если потерпевший отдаст им свой мобильный, рассказали нам впресс-службе УВД. Мальчик не раздумывая, согласился. Но его родители оказались другого мнения и обратились в милицию. Подросток хорошо знал своих обидчиков, и милиционерам установить их личность не составило труда. Все трое были задержаны в этот же вечер и во всем признались. Телефон школьнику вернули, а с хулиганами будут теперь общаться инспекторы ПДН.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей