Три подростка из г. Нижний Тагил шантажировали школьника

16-ти летние парни постоянно издевались над мальчиком. Они пообещали прекратить мучения, если потерпевший отдаст им свой мобильный, рассказали нам впресс-службе УВД. Мальчик не раздумывая, согласился. Но его родители оказались другого мнения и обратились в милицию. Подросток хорошо знал своих обидчиков, и милиционерам установить их личность не составило труда. Все трое были задержаны в этот же вечер и во всем признались. Телефон школьнику вернули, а с хулиганами будут теперь общаться инспекторы ПДН.