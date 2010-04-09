В США за шесть дней куплено 450 тысяч «планшетных» компьютеров iPad

Как сообщил в четверг ее глава Стив Джобс, с момента выпуска 3 апреля в продажу на внутреннем рынке страны реализовано 450 тысяч "планшетников". Их владельцы "скачали" свыше 3,5 миллионов программных приложений к iPad и около 600 тысяч электронных книг, которые можно читать с помощью новинки. "Планшетник" толщиной чуть более сантиметра весит 680 граммов и имеет экран диагональю 24,5 сантиметров. Имеются встроенные устройства для беспроводного подключения к интернету и Bluetooth, браузер Safari и чувствительная к прикосновению пальцев сенсорная панель управления типа Touch Screen. При объеме флэш-памяти 16, 32 и 64 гигабайт "планшетник" способен без подзарядки автономно работать 10 часов и находиться в "спящем" режиме целый месяц. В зависимости от объема памяти розничная стоимость "планшетника" составляет от 499 долларов. По оценке экспертов, рост объема продаж фактически приравнивает iPad к новому классу портативных компьютеров будущего. Согласно прогнозам специалистов к 2014 году их в мире будет насчитываться 50 миллионов штук.