«Яндекс» предложил рунетчикам чертить «народные» карты

С помощью "Народной карты" на снимках можно указывать здания, населенные пункты, леса, водоемы. Кроме того, пользователи могут "прокладывать" дороги и добавлять участки рек. Все созданные объекты можно сопровождать описаниями. Самые активные народные картографы станут модераторами и будут следить за достоверностью доверенных им карт. Сервис "Народная карта" пока работает в тестовом режиме. Пользователи могут чертить на более чем трехстах снимках, покрывающих территории России, Украины и других стран. В будущем "Яндекс" планирует дать пользователям возможность размещать народную карту на своем сайте.