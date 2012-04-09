Активисты «Тагила без ям» очистили от торчащей арматуры территорию Гальянки и Красного Камня

Как сообщили TagilCity.ru активисты движения «Тагил без ям», в этот раз удалось вырезать самый крупный кусок арматуры за всю историю – размер устраненной сетки арматуры был около 2 метров в длину и 1 метра в ширину.

За 3 часа работы участники акции вырезали около 50 кусков арматуры, обработав несколько заявок от жителей города по Уральскому проспекту, на улице Береговой-Краснокаменской. Больше всего времени активисты провели на ГГМ.

Например, рядом с трамвайными путями у Минимарта прямо на тротуаре была вырезана длинная арматура, которая мешала движению пешеходов. А также активисты проработали улицу Захарова – сразу несколько кварталов, в которых уже стаял снег, были очищены от арматуры.