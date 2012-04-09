Более 28 миллионов рублей направил ЕВРАЗ НТМК на ремонт столовой рельсобалочного цеха

Как сообщили в департаменте по связям со СМИ ЕВРАЗа, капитальный ремонт столовой продолжался около года. В помещении столовой полностью отремонтированы все коммуникации, вентиляция, кровля. Интерьер обеденного зала выполнен в корпоративных цветах компании, установлена новая мебель, оборудован гардероб. Полностью обновлено оснащение кухни.

Также в здании столовой в тестовом режиме начало работать принципиально новое производство «Фабрика кухни». Производство состоит из нескольких цехов: цех подготовки полуфабрикатов мясных и рыбных блюд, пельменный цех, кондитерский и кулинарный цехи. Все производство автоматизировано, ручной труд сведен до минимума, отметили в департаменте.

В перспективе Фабрика Кухни на базе рельсобалочного цеха будет обеспечивать полуфабрикатами все столовые ЕВРАЗ НТМК. В настоящее время на территории ЕВРАЗ НТМК действует 19 столовых, ежесуточно в них питаются более 8 тысяч металлургов.