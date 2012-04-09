Более 28 миллионов рублей направил ЕВРАЗ НТМК на ремонт столовой рельсобалочного цеха
В рамках реализации программы ЕВРАЗа по обновлению непроизводственных помещений на ЕВРАЗ НТМК завершен капитальный ремонт столовой рельсобалочного цеха, в которой ежедневно круглосуточно питаются более 600 человек.
Как сообщили в департаменте по связям со СМИ ЕВРАЗа, капитальный ремонт столовой продолжался около года. В помещении столовой полностью отремонтированы все коммуникации, вентиляция, кровля. Интерьер обеденного зала выполнен в корпоративных цветах компании, установлена новая мебель, оборудован гардероб. Полностью обновлено оснащение кухни.
Также в здании столовой в тестовом режиме начало работать принципиально новое производство «Фабрика кухни». Производство состоит из нескольких цехов: цех подготовки полуфабрикатов мясных и рыбных блюд, пельменный цех, кондитерский и кулинарный цехи. Все производство автоматизировано, ручной труд сведен до минимума, отметили в департаменте.
В перспективе Фабрика Кухни на базе рельсобалочного цеха будет обеспечивать полуфабрикатами все столовые ЕВРАЗ НТМК. В настоящее время на территории ЕВРАЗ НТМК действует 19 столовых, ежесуточно в них питаются более 8 тысяч металлургов.
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