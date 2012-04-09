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Более 28 миллионов рублей направил ЕВРАЗ НТМК на ремонт столовой рельсобалочного цеха
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 28 миллионов рублей направил ЕВРАЗ НТМК на ремонт столовой рельсобалочного цеха

9 апреля 2012, 16:51ОбществоОльга
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