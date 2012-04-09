Chrysler везет на Пекинский автосалон три концепта

Скажем, дизайнерский концепт Chrysler 300C создан совместно с китайскими художниками и отличается, судя по распространенным тизерам, в основном оформлением передней части седана. Второй премьерой станет еще одна дизайнерская работа – Jeep Wrangler, посвященный Году Дракона по китайскому календарю. Создатели утверждают, что означенные концепты должны продемонстрировать возможности компании по созданию специальных версий и эксклюзивных исполнений массовых моделей. Третьей премьерой станет седан Fiat Viaggio. Несмотря на новое имя, седан этот тоже хорошо знаком покупателям – это перелицованный Dodge Dart, пришедший сравнительно недавно на смену хэтчбеку Dodge Caliber. Производить его Chrysler намеревается совместно с китайским Guangzhou Automobile Group, седан получит несколько вариантов 1,4-литрового бензинового мотора разной степени форсировки, в атмосферном и турбированном вариантах.