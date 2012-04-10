Госдума введет штраф для тихоходных машин

Как пишет газета, комитет Госдумы рассмотрел поправки к статье 12.11 Кодекса об административных правонарушениях России. Авторы поправок предложили штрафовать водителей тихоходных транспортных средств на 1,5 тысячи рублей. Штрафы будут касаться тех машин, которые едут медленнее 30 километров в час. В пояснительной записке к поправкам указано, что большинство загородных дорог имеют по одной полосе в каждом направлении, и тихоходные средства на них провоцируют пробки. Правила дорожного движения разрешают обгонять тихоходное транспортное средства даже в зоне действия знака Обгон запрещен. При этом медленно едущая машина обязана иметь на заднем стекле специальный опознавательный знак - красный треугольник. Это требование нередко не выполняется. При этом знак Обгон запрещен, дублированный сплошной линией разметки запрещает обгон и тихоходных транспортных средств. Нарушение этого правила карается лишением водительских прав на срок от четырех до шести месяцев (12.15.4 КоАП). По словам депутата Госдумы Сергея Иванова, соавтора проекта поправок, такая неопределенность в ПДД часто несет коррупционную составляющую. Зачастую тракторы пускают по договоренности с гаишниками, которые ждут в засаде, пока у водителей кончатся нервы и они станут обгонять через сплошную линию, - рассказал Коммерсанту Иванов. Впрочем, правительство России новые поправки не поддержало из-за их сырости. В частности, не понятно, как замерять скорость тихоходных машин в спорных ситуациях. Пока не ясно, как предлагаемые поправки к статье 12.11 КоАП согласуются с уже действующим пунктом 1 этой статьи. В нем говорится, что движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей. Депутаты уже не впервые предлагают внести поправки в ПДД. В 2010 году ЛДПР предлагала заменить лишение прав на штраф в размере 1-1,5 тысячи рублей за выезд на встречную полосу на дороге, имеющей по две полосы движения в каждом направлении. Кроме того, штраф для тихоходных машин предлагалось поднять со ста до тысячи рублей, а водителей грузовиков, едущих вне крайнего и следующего за ним ряда, - на две тысячи рублей.