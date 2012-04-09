Кроссовер Lamborghini показали избранной публике

В настоящее время, как сообщает издание Worldcarfans, страница уже удалена, однако информация успела распространиться по глобальной Сети. Согласно рассказу, опубликованному в блоге, концептуальный кроссовер получил динамичный силуэт с «заваленной» задней стойкой и сопоставим по габаритам с Audi Q7. По словам участников мероприятия, опубликованные ранее изображения концепта имеют с реальностью немало общего. Кроссовер Lamborghini получил светодиодную головную оптику в стилистике Estoque, «четырехствольный» выпуск и 24-дюймовые колесные диски. По оценкам свидетелей, колеса имеют совершенно новый дизайн, но похожи на диски, примененные на Aventador J. Кроссовер снабдили только четырьмя посадочными местами в стилистике концепта Sesto Elemento, причем салон делится пополам массивным центральным тоннелем. Таким образом, отмечают в WCF, прототип кроссовера Lamborghini (по некоторым данным, он получит имя MLC) не имеет ничего общего с выпускавшимся некоторое время назад итальянской компанией внедорожником LM002. Окончательно новинка будет рассекречена, вероятно, только в день премьеры 23 апреля на автосалоне в Пекине.