Ксению Собчак освистали на кинопремии «Ника»

Основательницы фонда «Подари жизнь», актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун вышли на сцену, чтобы получить специальный приз российской Академии кинематографических искусств «Ника» за помощь больным детям.

Вручая награду, руководитель Театра наций Евгений Миронов заявил, что Хаматова и Корзун «подняли цунами неравнодушия» и сделали лицо страны «намного симпатичнее». Миронов также выразил негодование людьми, обсуждавшими ролик, в котором Хаматова призывала голосовать на президентских выборах за кандидатуру премьер-министра Владимира Путина, отмечает агентство ИТАР-ТАСС.

Собчак, которая вела заключительную часть вечера, поддержала заданную Мироновым тему и спросила у Хаматовой, стала ли бы она агитировать за Путина, если бы не занималась благотворительностью. В зале раздался свист, а второй ведущий церемонии и основатель «Ники» Юлий Гусман попросил соведущую воздержаться от политических дискуссий. «У нас свобода слова. И я имею право везде задавать вопросы, которые считаю нужным», - цитирует ответ Собчак.

Хаматова не ответила на вопрос об агитации за Путина, напомнив, что церемония «Ники» - это праздник кино. А Миронов, сам агитировавший за Путина, заявил, что разница между Собчак и актрисами состоит в том, что они «делают доброе дело не ради рекламы и не ради количества просмотров по YouTube».

В своем микроблоге Собчак написала, что «безмерно уважает» Хаматову и несколько раз пыталась ее пригласить на интервью, но безуспешно, поэтому это была единственная возможность задать вопрос, «ответ на который ждала вся страна». Ведущая также пояснила, что после слов Миронова про «бездельников»и «ублюдков», «критикующих на диванах в интернете», промолчать она не смогла. Собчак заканчивает свой пост словом «простите», но к кому оно относится, не ясно.