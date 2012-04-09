На пробном ЕГЭ ученики не смогли решить элементарную задачу

После сдачи ЕГЭ будущие выпускники и их родители начали писать возмущенные письма, в которых говорилось, что алгоритма решения никто не рассказывал, да и задача вовсе не по математике. Но ведь скоро дети получат аттестаты, и многие из них начнут жить самостоятельно. Как они смогут оплачивать коммунальные услуги – неясно, заметил Ященко.