На пробном ЕГЭ ученики не смогли решить элементарную задачу
9 апреля 2012, 14:09ОбществоЕвгения
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Проректор МИОО Иван Ященко сообщил, что примерно 10% школьников не смогли решить рациональное уравнение. По мнению Ященко, это нормально. Возмутил проректора другой факт. 30% учеников не нашли ответ на такую задачу: нужно было рассчитать, каков будет платеж за электроэнергию, если 1 января счетчик показывал 88742 кВт/ч, а 1 февраля – 88940 кВт/ч при условии, что стоимость одного киловатт-часа составляет 3,5 рубля.
После сдачи ЕГЭ будущие выпускники и их родители начали писать возмущенные письма, в которых говорилось, что алгоритма решения никто не рассказывал, да и задача вовсе не по математике. Но ведь скоро дети получат аттестаты, и многие из них начнут жить самостоятельно. Как они смогут оплачивать коммунальные услуги – неясно, заметил Ященко.
Глава московского департамента образования Исаак Калина заявил, что массовые провалы в отдельно взятом образовательном учреждении прежде всего свидетельствуют об отсутствии внутришкольного контроля, а не о несостоятельности системы образования в целом.
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