Nissan может выпустить конкурента Subaru BRZ

Об этом изданию Sydney Morning Herald заявил Широ Накамура, креативный директор компании Nissan. По его словам, время для принятия решения у Nissan еще есть, а одной из приоритетных задач для спорткаров марки является снижение веса. Известно, что модель 370Z получает свой цифровой индекс в зависимости от объема двигателя текущего поколения, так что если будет принято решение об установке мотора меньшего литража, то производителю придется вернуться к индексу 300Z, от которого в Nissan отказались еще в 1986 году. Так что, по некоторым данным, в качестве альтернативы рассматривается возможность возрождения модельных обозначений 200SX и 240SX. Накамура заметил также, что если 370Z и получит более компактный мотор, то у Nissan по-прежнему останется легендарный GT-R. Впрочем, если емкость рынка признают достаточной, модельная гамма спорткаров Nissan будет состоять из трех моделей – компактное купе, конкурента Toyota GT 86/Subaru BRZ разработают заново.