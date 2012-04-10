Nissan представил в видеоролике пять новых автомобилей

По мнению издания Car and Driver, вместе с Altima в кино снялись товарный вариант нового кроссовера Pathfinder, преемник Tiida, модернизированная версия Sunny и сменщик компактного паркетника Rogue. Ожидается, что первой из четверки дебютирует модель Pathfinder, прототип которой автолюбители увидели в начале года на выставке в Детройте. В моторном отсеке шоу-кара расположена V-образная шестерка, агрегатированная с бесступенчатым вариатором. Не уточняя рабочие характеристики кроссовера, производитель отметил, что модель экономичнее предшественника с двигателем V6 примерно на 25%. Новый паркетник появится на рынке до конца текущего года.