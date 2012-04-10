Nissan представил в видеоролике пять новых автомобилей
10 апреля 2012, 03:31ОбществоРОман БОТов
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Японский производитель, активно практикующий публикацию тизеров своих последних разработок, подготовил для телевидения рекламный видеоролик с участием пяти новых моделей. В конце видеоклипа, который пока еще не вышел на широкие экраны, Nissan рассекретил только одну модель - новое поколение седана Altima, чья премьера состоялась на прошлой неделе в Нью-Йорке. Остальные новинки производитель покажет общественности в течение ближайших 15 месяцев.
По мнению издания Car and Driver, вместе с Altima в кино снялись товарный вариант нового кроссовера Pathfinder, преемник Tiida, модернизированная версия Sunny и сменщик компактного паркетника Rogue. Ожидается, что первой из четверки дебютирует модель Pathfinder, прототип которой автолюбители увидели в начале года на выставке в Детройте. В моторном отсеке шоу-кара расположена V-образная шестерка, агрегатированная с бесступенчатым вариатором. Не уточняя рабочие характеристики кроссовера, производитель отметил, что модель экономичнее предшественника с двигателем V6 примерно на 25%. Новый паркетник появится на рынке до конца текущего года.
Фото: worldcarfans.com
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