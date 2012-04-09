Нижний Тагил посетят вице-премьеры Рогозин и Сурков

Как сообщили JustMedia.Ru в администрации свердловского губернатора, гдеуже готовятся к приезду гостей, на встречи приглашены представителиоборонных предприятий УрФО. Рогозин и Сурков планируют посетитьоборонные предприятия области.

Мы придаем важное значение этому визиту, расцениваем его как началобольшой работы по подготовке и реализации на Урале обширной программымодернизации на базе оборонно-промышленного комплекса области сообщилАлександр Мишарин.