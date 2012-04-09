Нижний Тагил посетят вице-премьеры Рогозин и Сурков
9 апреля 2012, 14:06Общество
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Вице-премьер российского правительства по вопросам развития ОПК Дмитрий Рогозин и вице-премьер по вопросам модернизации Владислав Сурков проведут 20 и 21 апреля в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле серию совещаний.
Как сообщили JustMedia.Ruв администрации свердловского губернатора, гдеуже готовятся к приезду гостей, на встречи приглашены представителиоборонных предприятий УрФО. Рогозин и Сурков планируют посетитьоборонные предприятия области.
Мы придаем важное значение этому визиту, расцениваем его как началобольшой работы по подготовке и реализации на Урале обширной программымодернизации на базе оборонно-промышленного комплекса области сообщилАлександр Мишарин.
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