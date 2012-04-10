Новый суперкар Lamborghini может получить имя «Ужас»

Не исключено, что это будет имя очередного суперкара. Западные СМИ в шутку предполагают, что именно так, Lamborghini Deimos, может называться будущий кроссовер марки, который компания обещает представить на автосалоне в Пекине. Избранная публика уже смогла оценить новинку на закрытом мероприятии в Нью-Йорке. Кроссовер получил четыре посадочных места, карбоновый кузов и силуэт, напоминающий BMW X6. Как мы писали ранее, кроссовер Lamborghini получил светодиодную головную оптику в стилистике Estoque, четырехствольный выпуск и 24-дюймовые колесные диски. По оценкам свидетелей, колеса имеют совершенно новый дизайн, но похожи на диски, примененные на Aventador J. Кроссовер снабдили только четырьмя посадочными местами в стилистике концепта Sesto Elemento, причем салон делится пополам массивным центральным тоннелем. Прототип кроссовера Lamborghini не имеет ничего общего с выпускавшимся некоторое время назад итальянской компанией внедорожником LM002.