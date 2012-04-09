Операция "Арматура". Весна
9 апреля 2012, 09:00ОбществоИгорь Балуев
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Седьмого апреля ОД "Тагил без ям" провело очередную часть операции "Арматура". Для тех, кто еще не в курсе, суть данной операции заключена в том что участники нашего общественного двидения...
Седьмого апреля ОД "Тагил без ям" провело очередную часть операции "Арматура". Для тех, кто еще не в курсе, суть данной операции заключена в том что участники нашего общественного двидения выезжают на дороги Нижнего Тагила и устраняют арматуру, торчащую из дорожного полотна и пешеходных дорожек. Зимой мы провели несколько подобных акций, вырезав в общей сложности несколько сотен кусков опасной арматуры. Наиболее выделился район ГГМ, где скопление торчащей арматуры на квадратный метр оказалось максимальным. В этот раз так же наибольшее внимание было уделено району ГГМ, где был вырезан рекордный по своим размерам кусок арматуры. Более подробную информацию можете прочитать на сайте ОД "Тагил без ям"
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