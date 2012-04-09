Полиция задержала похитителей 50 номерных знаков

Как правило, их жертвами становились владельцы автомобилей с иногородними и иностранными номерами – преступники рассчитывали, что те ради экономии времени предпочтут выкупить номера, а не обращаться в полицию. Во многих случаях их расчет оправдывал себя. Один из задержанных раньше работал автослесарем и умело использовал свои навыки. На лишенном номерных знаков автомобиле преступники оставляли записку с номером телефона, а когда автовладелец звонил им, предлагали вернуть номера за вознаграждение - от 2 до 5 тысяч рублей. Деньги предлагалось перечислить на электронный счет платежной системы. В результате подозреваемые за небольшой период времени получили значительную сумму, но так и не успели ею воспользоваться. «За плечами вымогателей – как минимум 50 краж государственных номерных знаков», – отметил начальник ОМВД по району Чертаново Северное Борис Носов. Против обоих правонарушителей возбуждено уголовное дело по ст.163 УК РФ (вымогательство).