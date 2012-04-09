Renault планирует конкурента VW Passat

Об этом заявил директор французской компании по маркетингу Стивен Норман изданию Autocar. Таким образом, на разработку новинки потребуется никак не менее четырех лет, несмотря на то, что вероятность разработки с нуля невысока. Издание Autocar считает, что французская компания могла бы использовать при создании седана наработки, сделанные в ходе строительства Samsung SM7 – автостроительная компания Samsung также входит в состав концерна Renault. Стивен Норман также заявил, что приоритетными рынками для нового продукта в случае его создания будут считаться Германия и Великобритания, как страны, где автомобили этого сегмента наиболее востребованы. Вполне вероятно, что появление нового седана будет связано с окончанием жизненного цикла модели Laguna – прототип ее преемника французы, по сведениям Autocar, должны будут представить в 2015 году. Кроме того, отмечено, что будущая новинка может получить кузов комбинированного типа благодаря механизму наподобие twin door, примененному на Skoda Superb. Однако окончательное решение по этому поводу также еще не принято.