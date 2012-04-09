Семья из Нижнего Тагила решила незаконно заработать на рождении второго ребенка

В Пенсионном фонде родители подписали договор, что они обязуютсяотписать каждому из своих детей долю в новом доме. На это всем семьямдаётся срок в полгода. Но предприимчивые взрослые решили обойти закон и вскоре после покупки недвижимости продали недавно купленный дом.Таким образом, они обналичили материнский капитал.