Семья из Нижнего Тагила решила незаконно заработать на рождении второго ребенка
9 апреля 2012, 08:09ОбществоОльга
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Как рассказала ИА «Все новости» помощник прокурора Ленинского района Елена Ватутина, родители обратились в Управление Пенсионного фонда с заявлением о выдаче средств материнского капитала на улучшение жилищных условий – семья решила купить дом.
В Пенсионном фонде родители подписали договор, что они обязуютсяотписать каждому из своих детей долю в новом доме. На это всем семьямдаётся срок в полгода. Но предприимчивые взрослые решили обойти закон и вскоре после покупки недвижимости продали недавно купленный дом.Таким образом, они обналичили материнский капитал.
Как только вПенсионном фонде узнали об афере, сотрудники ведомства потребовали усемьи вернуть деньги. На диалог владельцы материнского капитала непошли, и представители ПФР обратились в прокуратуру. Узнав об этом,быстро разбогатевшая семья расторгла договор о купле-продаженедвижимости. По словам Елены Ватутиной, дети до сих пор не имеют доли вэтом доме. В ситуации будет разбираться суд.
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