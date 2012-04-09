Стоит ли покупать неоригинальные запчасти

Для этого, автовладелец должен своевременно производить техническое обслуживание автомобиля, делать своевременный ремонт износившихся узлов и производить замену расходных деталей.

Все это является обязательным условием нормальной эксплуатации автомобиля, а также требованием законодательства, относительно условий эксплуатации транспортных средств. Однако, стоимость запасных и комплектующих частей достаточно высоки, и некоторым владельцам автомобилей очень сложно соблюдать все необходимые требования. В особенности, это относится к автомобилям иностранного производства, запчасти для которых доставляются из-за границы. В результате, стоимость таких комплектующих может достигать невероятных размеров.

Но это касается оригинальных запчастей, которые производятся либо самим автоконцерном, либо сторонним производителем по заказу того же концерна. Но есть и другие запасные части, которые, в простонародии, называют неоригинальными. Так, неоригинальные запчасти для иномарок представляют собой тоже самое, что и оригинальные, только изготовлены они неким производителем, который имеет лицензию на это. Более того, если производство основано на законных основаниях, то все изделия изготавливаются с применением качественных материалов, а также по технологиям, которые применяются производителями оригинальных запчастей.

И единственная разница, между оригинальными запчастями и неоригинальными, заключается в том, что стоимость их будет различаться по известности производителя. Соответственно, чем менее известной будет компания производитель, тем ниже цена, а качество от этого не должно меняться.

Однако, так происходит не всегда, ведь расходы на изготовление запчасти одинаковы, как у производителей с именем, так и у малоизвестных. Поэтому, стоимость может и не сильно отличаться.