Страховка АНТИКЛЕЩ за 180 рублей в год
Дан старт продаж по страхованию от укуса клещей. Программа называется "АНТИКЛЕЩ". Стоимость страхования в год 180 рублей.
Дан старт продаж по страхованию от укуса клещей. Программа называется "АНТИКЛЕЩ".
Стоимость страхования в год 180 рублей. Время оформления - 5 минут.
Основная цель программы - организация оказания медицинских услуг в форме стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи при укусе клеща.
В рамках данной программы возможно возмещение затрат за медицинские услуги, оплаченные застрахованным лицом при возникновении страхового события – укус клеща.
Программа включает в себя
Амбулаторную помощь:
1. первичный прием и осмотр специалистом;
2. удаление клеща в асептических условиях;
3. введение противоклещевого иммуноглобулина.
Стационарную помощь:
1. консультация, наблюдение и лечение высококвалифицированными специалистами;
2. диагностические и лабораторные исследования, проводимые при возникновении инфекционного заболевания, передаваемого при укусе клеща;
3. использование при лечении высокоэффективных лекарственных препаратов;
4. последующее физиотерапевтическое лечение (по медицинским показаниям).
Вариант 2
Стоимость страхования в год 180 рублей. Время оформления - 5 минут.
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ПРИХОДИТЕ - УЛ. ЛЕНИНА, Д. 6, ОФИС 333 (гостиница "Северный Урал").
ЗВОНИТЕ - 41-91-71, 46-66-46, 8-900-1980-370.