Страховка АНТИКЛЕЩ за 180 рублей в год

Дан старт продаж по страхованию от укуса клещей. Программа называется "АНТИКЛЕЩ".

Стоимость страхования в год 180 рублей. Время оформления - 5 минут.

Основная цель программы - организация оказания медицинских услуг в форме стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи при укусе клеща.

В рамках данной программы возможно возмещение затрат за медицинские услуги, оплаченные застрахованным лицом при возникновении страхового события – укус клеща.

Программа включает в себя

Амбулаторную помощь:

1. первичный прием и осмотр специалистом;

2. удаление клеща в асептических условиях;

3. введение противоклещевого иммуноглобулина.

Стационарную помощь:

1. консультация, наблюдение и лечение высококвалифицированными специалистами;

2. диагностические и лабораторные исследования, проводимые при возникновении инфекционного заболевания, передаваемого при укусе клеща;

3. использование при лечении высокоэффективных лекарственных препаратов;

4. последующее физиотерапевтическое лечение (по медицинским показаниям).

Вариант 2

Стоимость страхования в год 180 рублей. Время оформления - 5 минут.

НАШИ КОНСУЛЬТАНТЫ ОТВЕТЯТ НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ!

ПРИХОДИТЕ - УЛ. ЛЕНИНА, Д. 6, ОФИС 333 (гостиница "Северный Урал").