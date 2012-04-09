«Тагилэнерго» оказалось в топе рейтинга газовых должников области

Александр Мишарин потребовал от глав муниципалитетов Свердловской области в течение двух недель разработать план и комплекс мер по устранению задолженности. Об этом он сообщил на прошлой неделе на совещании с участием генерального директора Нефтегазовой компании «ИТЕРА» Владимира Макеева.

Сообщается, что более половины долгов предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства составляют задолженности «Тагилэнерго», «Облкоммунэнерго» и «Екатеринбургэнерго». Так, прошлый отопительный сезон предприятия ЖКХ Свердловской области закончили с долгом в 3,6 миллиарда рублей. Была проведена работа по снижению задолженности, но к окончанию этого отопительного сезона долг опять возрос.