«Тагилэнерго» оказалось в топе рейтинга газовых должников области
9 апреля 2012, 12:04Общество
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Екатеринбург и Нижний Тагил лидируют в списке муниципалитетов, предприятия которых являются должниками ЖКХ, в частности, газа.
Александр Мишарин потребовал от глав муниципалитетов Свердловской области в течение двух недель разработать план и комплекс мер по устранению задолженности. Об этом он сообщил на прошлой неделе на совещании с участием генерального директора Нефтегазовой компании «ИТЕРА» Владимира Макеева.
Сообщается, что более половины долгов предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства составляют задолженности «Тагилэнерго», «Облкоммунэнерго» и «Екатеринбургэнерго». Так, прошлый отопительный сезон предприятия ЖКХ Свердловской области закончили с долгом в 3,6 миллиарда рублей. Была проведена работа по снижению задолженности, но к окончанию этого отопительного сезона долг опять возрос.
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