Треть элитного алкоголя в России - фальшивка
Треть элитного импортного алкоголя, продающегося в России, является подделкой. Чаще всего «паленые» — самые популярные напитки. Эксперты советуют приобретать элитный алкоголь в больших торговых сетях и отдавать предпочтение редким эксклюзивным брендам.
Стремительный рост популярности импортного алкоголя не мог не привести ктому, что выпуском подобной продукции занялись и отечественныебутлегеры. Как свидетельствуют официальные данные Росстата, в 2010 годуобъем элитного фальсификата, проданного через легальные каналы продаж,превысил объем оригинальных напитков, ввезенных в Россию (4,2 млн далпротив 2 млн дал соответственно). В 2011 году объем реализациифальсифицированного виски и рома несколько сократился, но все равноостался на высоком уровне — ввезли 3,33 млн дал, продали 4,75 млн дал.
Таким образом, в прошлом году количество поддельного элитного алкоголяна российском рынке составило 29,9%. «При этом в данную статистику непопадают напитки, реализуемые через нелегальные каналы сбыта,организуемые через сомнительные интернет-сайты, в том числе и в5-литровых пластиковых канистрах», — пояснил РБК daily директоротраслевого агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз.
«Компании-импортеры не заинтересованы в разглашении информации обобъемах подделок собственной продукции, — уверен эксперт рынка крепкогоалкоголя Эркин Тузмухамедов. — Ее наличие, конечно, сильно бьет порепутации компаний на рынке». По его данным, сегодня подделывают нетолько элитный крепкий алкоголь, но и российский коньяк. «Я видел впродаже в Подмосковье пятилетний «КиНовский» коньяк, хотя, как известно,пятилетнего «КиНовского» в природе не существует», — говоритТузмухамедов.
По мнению Вадима Дробиза, основными каналами сбыта элитного фальсификатаявляются недорогая ХоРеКа (термин, обозначающий сферу индустриигостеприимства) и несетевые розничные магазины. «Иностранцы работаютнапрямую с большими торговыми сетями, поэтому наличие там нелегальнойпродукции крайне маловероятно», — считает эксперт. Эркин Тузмухамедовсоветует приобретать редкие сорта алкогольных напитков. «Подделывают,естественно, самые ходовые товары, поэтому, чтобы на 100% обезопаситьсебя от приобретения подделки, надо брать эксклюзив, — советует Тузмухамедов. — Если же вы предпочитаете алкогольную попсу — ChivasRegal, Johnnie Walker, White Horse и т.д., то гарантией станетприобретение подобной продукции в больших торговых сетях».
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