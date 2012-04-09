Треть элитного алкоголя в России - фальшивка

Стремительный рост популярности импортного алкоголя не мог не привести ктому, что выпуском подобной продукции занялись и отечественныебутлегеры. Как свидетельствуют официальные данные Росстата, в 2010 годуобъем элитного фальсификата, проданного через легальные каналы продаж,превысил объем оригинальных напитков, ввезенных в Россию (4,2 млн далпротив 2 млн дал соответственно). В 2011 году объем реализациифальсифицированного виски и рома несколько сократился, но все равноостался на высоком уровне — ввезли 3,33 млн дал, продали 4,75 млн дал.

Таким образом, в прошлом году количество поддельного элитного алкоголяна российском рынке составило 29,9%. «При этом в данную статистику непопадают напитки, реализуемые через нелегальные каналы сбыта,организуемые через сомнительные интернет-сайты, в том числе и в5-литровых пластиковых канистрах», — пояснил РБК daily директоротраслевого агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз.

«Компании-импортеры не заинтересованы в разглашении информации обобъемах подделок собственной продукции, — уверен эксперт рынка крепкогоалкоголя Эркин Тузмухамедов. — Ее наличие, конечно, сильно бьет порепутации компаний на рынке». По его данным, сегодня подделывают нетолько элитный крепкий алкоголь, но и российский коньяк. «Я видел впродаже в Подмосковье пятилетний «КиНовский» коньяк, хотя, как известно,пятилетнего «КиНовского» в природе не существует», — говоритТузмухамедов.