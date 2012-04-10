Три человека погибли в ДТП по вине лихача-рецидивиста
10 апреля 2012, 03:47ОбществоРОман БОТов
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Три человека погибли и еще трое пострадали в ДТП в Свердловской области. Авария произошла вечером 9 апреля на 31-м км автодороги Нижний Тагил - Нижняя Салда. Как сообщает сегодня, 10 апреля, управление ГИБДД по региону, причиной ДТП стало превышение скорости и неосторожность водителя, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости на величину более 40 км/ч.
Водитель автомобиля Honda Accord, мужчина 1986 года рождения, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным автомобилем Lada Kalina под управлением мужчины 1987 года рождения. В результате столкновения 24-летний водитель Lada, его мать и 79-летняя бабушка скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Honda и два пассажира 1983 года и 1982 года рождения с переломами, черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами были доставлены в больницу. Со слов очевидцев, автомобиль Honda Accord двигался с явным превышением скоростного режима, след торможения составил 31 метр.
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