Три человека погибли в ДТП по вине лихача-рецидивиста

Водитель автомобиля Honda Accord, мужчина 1986 года рождения, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным автомобилем Lada Kalina под управлением мужчины 1987 года рождения. В результате столкновения 24-летний водитель Lada, его мать и 79-летняя бабушка скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Honda и два пассажира 1983 года и 1982 года рождения с переломами, черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами были доставлены в больницу. Со слов очевидцев, автомобиль Honda Accord двигался с явным превышением скоростного режима, след торможения составил 31 метр.