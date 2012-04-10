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Три человека погибли в ДТП по вине лихача-рецидивиста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три человека погибли в ДТП по вине лихача-рецидивиста

10 апреля 2012, 03:47ОбществоРОман БОТов
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