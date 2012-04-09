Уровень регистрируемой безработицы в Нижнем Тагиле составил 0,89%
9 апреля 2012, 08:49ОбществоОльга
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За I квартал 2012 года в центр занятости в Нижнем Тагиле за содействием в подходящей работе обратилось 2124 человека, об этом сообщает Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.
Уровень регистрируемой безработицы на 1 апреля — 0,89%, коэффициентнапряженности (количество незанятых граждан, в том числе безработных, на1 вакансию) —1,06 незанятых граждан, состоящих на учете, на одну вакансию, в том числе 0,89 безработных, сообщает «УралБизнесКонсалтинг».
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