Уровень регистрируемой безработицы в Нижнем Тагиле составил 0,89%

Уровень регистрируемой безработицы на 1 апреля — 0,89%, коэффициентнапряженности (количество незанятых граждан, в том числе безработных, на1 вакансию) —1,06 незанятых граждан, состоящих на учете, на одну вакансию, в том числе 0,89 безработных, сообщает «УралБизнесКонсалтинг».