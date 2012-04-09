В субботу молодые работники НТМК будут соревноваться за звание лучшего парня предприятия
9 апреля 2012, 15:37Общество
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14 апреля в ДК НТМК пройдет финал конкурса «А ну-ка, парни» среди молодых работников Евраз НТМК.
По данным пресс-службы предприятия, в программе конкурса состоятся соревнования в «Ладушки» и «Крестики-нолики». Также участники должны будут подготовить фото- или видеопрезентацию, в которых расскажут о себе и о своей работе на предприятии.
Уже сейчас тагильчане создают группы «ВКонтакте», в которых призывают всех прийти на конкурс и поддержать своих друзей.
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