В субботу в Екатеринбурге прошел несанкционированный автопробег

В акции участвовали порядка 20-30 автомобилистов, сообщает «Новыйрегион». Машины проехались несколько раз мимо Белого дома, чтобыпривлечь внимание властей к проблемам некачественных дорог. Акциюорганизовали неравнодушные пользователи местного форума. На стеклах и бамперах машин приклеены знаки дорожных работ и наклейки:«Якоб, почини дороги!», «Я плачу налоги, где дороги?» и так далее.

К слову, об акции знали и сотрудники ГИБДД, и местная мэрия, дорогу поулице Ельцина полиция обещала перекрыть на время автопробега, но сделаноэто не было, поэтому протестующие ехали в общем потоке машин, что,конечно, смазало эффект. Причем без штрафов все равно не обошлось: наорганизатора автопробега оформили протокол об административномправонарушении (в связи с несанкционированным митингом, хотя митингомавтопробег не является) и он, вероятно, должен будет заплатить штраф.