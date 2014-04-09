А у нас космические скидки!
9 апреля 2014, 13:00ОбществоМихаил
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12 апреля - время выгодных покупок! Только один день! Только в одном магазине! Только на пр. Дзержинского, 43! Космические скидки до 70%! Вы готовы к полету в "ЦЕНТР НАСЛАЖДЕНИЙ"? Успевайте...
12 апреля - время выгодных покупок!
Только один день! Только в одном магазине! Только на пр. Дзержинского, 43! Космические скидки до 70%!
Вы готовы к полету в "ЦЕНТР НАСЛАЖДЕНИЙ"?
Успевайте приобрести сексуальное эротическое белье, которое передаст очарование ваших движений округлыми изгибами тела. Игрушки для взрослых, которые помогут Вам разнообразить вашу интимную жизнь со второй половинкой, или не дадут скучать в одиночестве. Возбуждающие препараты и смазки, которые принесут вам много новых ощущений.Окунись в мир космических наслаждений вместе с магазином здоровья "КАЗАНОВА" ! Почувствуй невероятные сверхгалактические ощущения!
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