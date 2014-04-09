GM повторно отзовет машины из-за нового дефекта замка зажигания

Очередной отзыв также связан с замками зажигания, однако теперь речь идет о том, что ключ может быть извлечен из любого положения, даже при работающем двигателе. За счет концерна будут отремонтированы модели Chevrolet Cobalt (2005-2010 модельного года), Chevrolet HHR (2006-2011), Pontiac G5 (2007-2010), Pontiac Solstice (2006-2010), Saturn Ion (2003-2007) и Saturn Sky (2007-2010).

Если предыдущей отзыв касался возможного прекращения работы двигателя и деактивации подушек безопасности в результате непроизвольного перевода ключа зажигания в выключенное положение, то теперь специалисты GM после жалоб клиентов признали: ключ можно вытащить из замка. При этом мотор продолжит работать, а машина может сдвинуться с места, если селектор коробки передач в это время не будет находиться в режиме «parking», а на автомобилях с «механикой» не будет затянут ручник.

В компании GM располагают данными о «нескольких сотнях» инцидентов из-за этой проблемы. При этом известно об одной аварии, которая повлекла ущерб здоровью.

Днем ранее американский концерн в связи с предыдущим масштабным отзывом уволил двух ведущих инженеров.

Кроме того, на фоне повторной сервисной кампании GM увеличил бюджет, выделенный на устранение проблем. Первоначально компания планировала потратить 750 миллионов долларов, но теперь ей придется задействовать 1 миллиард 300 миллионов.